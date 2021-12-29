Kepçe altında kalan işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta bir fabrikada çalıştığı sırada geri geri gelen kepçenin altında kalan işçi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Banaz ilçesinde Gedikler Köyü’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre H.B. (41), kullandığı kepçe ile kum yükledikten sonra geri geri hareket ettiği sırada Ramazan Tümer’i (41) fark etmeyerek üstünden geçti. Çalışanların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tümer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Tümer’in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken iş makinası sürücüsü H.B. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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