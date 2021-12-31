Uşakspor'da iki yolcu



UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 24 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde 8'inci sırada tamamlayan Uşakspor'da ayrılıklar yaşandı. Kırmızı-siyahlılar, Ömer Çiçek ve Erol Erdal Alkan ile yollarını ayırdı. Kulüpten oyuncularla ilgili, "Kulübümüz futbolcularından Ömer Çiçek ve Erol Erdal Alkan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze olan katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz" mesajı yayınlandı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-12-31 10:29:00



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