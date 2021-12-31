100 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 100 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin bulunurken araç içinde bulunan 3 şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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