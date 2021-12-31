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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi PRS hasta bebeklerin umudu oldu

İHA

Uşak Üniversitesi PRS hasta bebeklerin umudu oldu

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, pierre robin sendromuna sahip bebeklere yapılan tedaviyle umut oldu.
Pierre robin sendromuyla (PRS) dünyaya gelen Azra ve Öykü bebek, Uşak Üniversitesi Kraniyofasiyal Anomaliler ve Dudak ve Damak Yarığı Tanı ve Tedavi Merkezinde gerçekleştirilen başarılı tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu. Yapılan tedaviler hakkında bilgi veren Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serap Titiz, “Konya’dan Azra bebek ve İzmir’den Öykü bebeğin aileleri bize ulaştılar. PRS nedeniyle nefes alamayan ve beslenemeyen Azra bebeğimiz, iki ay boyunca Konya’da yoğun bakımda kalmış. Aileye, bebeğin nefes alabilmesi için trakeostomi yapılması (boğazın delinmesi) gerektiği söylenmiş fakat ailemiz bunu kabul etmemiş. İzmir’den Öykü bebeğimizin ailesi de aynı süreçleri yaşamış. Aile, İzmir’de muhatap olacak hastane bulamamış. Öykü bebek de bir aylıkken bize geldi. Nefes alma problemi vardı ve yeterli beslenemiyordu” dedi.

Her iki ailenin de yaptıkları araştırmalar sonucu, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kraniyofasiyal Anomaliler ve Dudak ve Damak Yarığı Tanı ve Tedavi Merkezini bulduklarını ve Pierre Robin Sendromuna sahip bebeklere yönelik özel bir tedavi yönteminin uyguladığını öğrendiklerini aktaran Dr. Titiz, “Aileler bana ulaştılar. Hemen gerekli ön hazırlıkları tamamlayarak, Dr. Meryem Merve Ünal’ın kontrolünde her iki bebeğimizi de hastanemizin yeni doğan yoğun bakımına yatırdık. Bebeklerin beslenebilmesi ve rahat nefes alabilmesi için ‘tubingen plağı’ yapıldı. Pierre robinli bebeklerde dilin geriye kaçması sonucu bebeğin ölmesi veya beyin hasar gelişim ihtimali var. Uyguladığımız yöntem sonucunda bebeklerimiz sağlıklarına kavuşuyor. Bebeklerimiz geliştirdiğimiz plak sayesinde, boğazları delinmeden iyileşti ve taburcu oldular.” şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ortak çalışmasıyla kurulan merkezin yaptığı önemli hizmetlere dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Merkezimizde, dudak ve damak yarığı tanı ve tedavileri başarıyla uygulanıyor. Hocalarımız ayrıca Pierre Robinli bebeklerimizin rahat beslenmelerini ve nefes almalarını sağlayacak Almanya Tübingen Üniversitesinde yapılmış olan ‘Tubingen Plağı’nda modifikasyonlar yaparak PRS hastalarına başarıyla uyguluyorlar. Ülke içinden ve ülke dışından birçok hastayı başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. Spesifik olarak PRS’nin tedavisinde, Türkiye'deki ilk ve tek merkeziz. Merkez olarak daha nice başarılı tedavilere imza atmaya devam edeceğiz. Sağlıklarına kavuşan bebeklerimizin ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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