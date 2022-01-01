Uşak'ta ticari araç çukura düştü, sürücü yaralandı

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Uşak'ta hafif ticari aracın yol kenarındaki çukura düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Kuyucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. kontrolündeki 51 AAK 338 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura devrildi. Köy halkının ihbarı sonrasında olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö., itfaiye ve sağlık ekiplerince çukurdan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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