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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Belediyesi, üniversite öğrencilerine doğa yürüyüşü düzenledi

İHA

Uşak Belediyesi, üniversite öğrencilerine doğa yürüyüşü düzenledi

Bir Gençlik Projesi olarak Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç Kuşak topluluğu, tarihi ve doğa güzelliklerini tanımak amaçlı yüzün üzerindeki üniversite öğrencisiyle birlikte Baltalı Göleti’ne doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uşak'ın gençlerimiz için daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla birlikte projeler üretmeye ve bu projelerde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Uşak Belediyesi tarafından, “Bir Gençlik Projesi” olarak hayata geçirilen Genç Kuşak Topluluğu, düzenledikleri etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Gençlere yönelik çok sayıda etkinlik düzenleyen topluluk, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve yüzü aşkın üniversite öğrencisinin katıldığı doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik kapsamında Banaz ilçesinde Baltalı Göleti’ne giden ve burada 6 kilometrelik bir parkur yürüyüşü topluluk burada tarihi ve doğa güzelliklerini tanıma fırsatı buldu. Öte yandan doğada bulunan canlılar için de ormanda çeşitli bölgelere yemler bırakıldı.

Düzenlenen gezinin gençlere yönelik doğa yürüyüşleri etkinliğinin devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bugün Baltalı Göleti etrafında yaklaşık 6 kilometrelik bir parkur yürüyüşü yaptık. Oksijeni, temiz havayı genç arkadaşlarımızla birlikte soluduk. Bu bölgeler gerçekten cennetten bir parça gibi. Havasıyla, suyuyla ve ormanlarıyla adeta bir doğa harikası. Gençlerimiz maşallah çok dinamik, biz de onlara eşlik etmeye gayret gösterdik. Yürüyüşümüzün sonunda keyifli bir müzik dinletisi eşliğinde çayımızı içtik ve doğayı paylaştığımız canlılarımız aç kalmasın diye orman arazisine yem bıraktık” dedi.

Uşak Belediyesi olarak, Uşak'ta yasayan gençler için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Çakın, “Uşak'ın gençlerimiz için daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla birlikte projeler üretmeye ve bu projelerde yer almaya devam edeceğiz” dedi. Çakın Uşak'taki tüm gençleri, üniversitelileri, liselileri ve kendini genç hisseden herkesi Genç Kuşak Projelerini takip etmeye ve bu projelere katılmaya davet etti.

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