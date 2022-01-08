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Uşak’ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

İHA

Uşak’ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

Uşak’ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü. Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, UlubeyUşak karayolu üzerinde Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Uşak’tan Ulubey’e doğru seyir halinde olan Şükrü Güleç (40) kontrolündeki 64 HF 101 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı istikametten gelen Nihat A. (51) kontrolündeki Ford marka 64 AAU 798 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil motor kısmından ikiye bölünürken araç sürücüsü ise araçtan savruldu. Hafif ticari araç ise yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçtan savrulan sürücü Şükrü Güleç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve 3 yolcu ise yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Güleç’in cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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