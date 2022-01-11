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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor'da Kerem, Beşiktaş'a döndü

DHA

Uşakspor'da Kerem, Beşiktaş'a döndü


UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Uşakspor'da sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Kerem Kalafat, kulübüne geri döndü. Kırmızı-siyahlılarda tamamı 11'de 16 maçta forma giyerek başarılı bir performans sergileyen 20 yaşındaki sağ bek için Uşakspor Başkanı Hikmet Kahraman, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve yönetimden Kemal Solakhan, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Adnan Demir ile bir araya geldi. Kiralık olarak takımda forma giyen Kerem'in durumunu görüşen taraflar, Kerem yerine 2 futbolcunun daha Uşakspor'a kiralanması için anlaştı. Kiralanacak futbolcular henüz belli olmadı. 
Uşakspor, genç futbolcunun Beşiktaş'a dönmesiyle ilgili, "Sezon başında Beşiktaş JK'den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan, "Beşiktaş çağırırsa geri döner" maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK'ye dönen Kerem Kalafat'a, Uşaksporumuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat" mesajını yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2022-01-11 11:30:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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