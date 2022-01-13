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Gedik Piliç, yaşanılabilir bir dünya için 10 binlerce ağacı kurtardı Geri dönüştürülebilir paketleme ürünlerini tercih eden Gedik Piliç, binlerce ağacın kesilmesine engel oldu

İHA

Gedik Piliç, yaşanılabilir bir dünya için 10 binlerce ağacı kurtardı Geri dönüştürülebilir paketleme ürünlerini tercih eden Gedik Piliç, binlerce ağacın kesilmesine engel oldu

Türkiye'de kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için “Yılda 10 binlerce ağaç kurtarıyoruz” sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle binlerce ağacın kesilmesine engel oldu.

1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, üretim ve ihracatta gerçekleştirdiği atılımların yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri sayesinde de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için “Yılda 10 binlerce ağaç kurtarıyoruz” sloganıyla yola çıkan Gedik Piliç, 2021 yılında karton kasa yerine belirli bir oranda tekrar kullanılabilir plastik kasa kullanarak binlerce ağacın kesilmesine engel oldu.

10 binlerce ağacın kurtarılmasına vesile olan sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik , “Özellikle pandemi sürecinde tüm dünya, iklim ve çevre sorununun ne kadar büyük bir tehdit olduğunu fark etti. Biz de Gedik Piliç olarak dünyamızın geleceği için bu büyük tehditlerle mücadeleye yönelik çalışmalarımıza bir yenisi ekledik. Dünyanın doğal kaynakları hızla tükenmekte. Bu tükenişin tek çaresi ise ‘sürdürülebilirlik’ kavramında saklı. Sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ekonomi. Bu bağlamda doğa ile insan arasındaki dengenin bozulmaması ve doğal kaynakların devamlılığının sağlanması için tüm iş süreçlerimizi ‘sürdürülebilirlik temelinde’ şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik temelli üretim politikalarımız ve kurumsal sorumluluk anlayışımız gereğince, 2021 yılında 1 milyon karton kasa yerine geri dönüştürülebilen plastik kasalar kullandık. Bu adımımız sayesinde yılda 10 binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçmiş olduk” dedi.

Gedik Piliç olarak teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve tüm aşamalarda kullandıklarını kaydeden Yağız Gedik, şöyle konuştu:
“Sürdürülebilirlik politikamızı üretim zincirimizden, satış sonrası operasyonlarımıza kadar tüm süreçlerimize entegre etmek için çalışıyor, dünyamızın geleceği için iş planlarımızı bu politika anlayışı üzerine kurguluyoruz. İklim krizinin önüne geçildiği, daha yeşil, daha güzel bir dünya için Gedik Piliç olarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz”

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