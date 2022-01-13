Uşakspor'da Canberk'le yollar ayrıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da sol bek Canberk Dilaver'le yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp 28 yaşındaki savunmacıyla ilgili, "Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" mesajı yayınladı.

Canberk, ilk yarıda ligde 13, kupada ise 1 müsabakada görev aldı. Deneyimli oyuncunun Anagold 24Erzincanspor'la anlaştığı iddia edildi. Uşakspor'da Celal Emir Dede, Kerem Kalafat, Ömer Çiçek ve Erol Erdal Alkan da takımdan ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-01-13 11:27:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.