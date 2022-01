Uşak Üniversitesi bir başarıya daha imza attı

Uşak Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) 20212022 World RankingDünya Sıralamasında 76 basamak yükselerek 2 bin 678. olmayı başardı. Türkiye’den 112 yükseköğretim kurumunun yer aldığı sıralamalarda Uşak Üniversitesi, 14 üniversiteyi gerisinde bırakırken, 2000 yılından sonra kurulan 108 yükseköğretim kurumu arasında 47. sırada yer aldı.



Dünya genelinde yaklaşık 3 bin üniversitenin yer aldığı sıralamalar; Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) yayınladığı veriler kullanılarak, makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora öğrencisi ve mezunu sayısı gibi ölçütler üzerinden oluşturulan sıralamada, Uşak Üniversitesi yükselişe devam ediyor. Bu veriler ele alındığında geçtiğimiz yıl 2 bin 754. olan Uşak Üniversitesi, sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalayarak bu yıl 2 bin 678. olarak üst basamaklara doğru ilerlemeye devam etti.



Uşak Üniversitesi hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; URAP’ın 20212022 Türkiye sıralamalarında (Tüm Üniversiteler) 109. olarak yükselişini devam ettiren ve 2018 yılından itibaren 9 sıra yükselmeyi başaran Uşak Üniversitesinin, hedeflerine tek tek ulaştığını belirtti. Uşak Üniversitesinin, 2018 yılından itibaren yükselişini sürdürmekte olduğunu aktaran Rektör Savaş, ‘‘Uşak Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde sürdürülebilir bir başarı grafiği yakaladık. Yakın gelecekte URAP sıralamasında ilk 100 içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Üniversitemizin başarısını artıracak her süreç için yönetim olarak, Uşak Üniversitesi ailesi ile birlikteyiz ve yanında yer alacağız. Ailemizin; kalite çalışmaları, akreditasyon çalışmaları, bilimsel faaliyetler ve bölgesel kalkınmayı destekleyen tüm alanlardaki gayret ve çabaları ile bu başarıyı sürdürmeyi arzuluyoruz. Bu minvalde ailemizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bilimsel çıktıları yüksek ve değerli bir yapının geleceği aydınlıktır. Bizler bu geleceğin inşası için bugünümüzdeki enerjimizi Uşak Üniversitesi için harcamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

