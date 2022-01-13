Başkan Çakın, vatandaşlara müjdeyi verdi Çakın, “Sözleşme imzalandı, yakın zamanda çalışmalar başlayacak”

Uşak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ancak Covid19 nedeniyle bir süre ertelenen “Gönül Buluşmaları” Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle yeniden başladı. Düzenlenen toplantıda Başkan Çakın, vatandaşlara müjdeyi verdi.

Düzenlenen etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Meral ve mahalle sakinleri katıldı. Programda vatandaşların sorunları ve talepleri dinlenirken vatandaşlar, belediye başkanı ve yardımcılarıyla da sohbet etme imkanı buldu. Başkan Çakın, göreve geldikleri günden beri mahallelerle ilgili bu projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, “Gönül buluşmaları adını verdiğimiz programla hemşerilerimizle bir araya gelip mahalle sakinlerimizin sorunlarını, sıkıntılarını, önerilerini dinliyorduk. Pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldığımız buluşmalarımıza yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Başkan Çakın’ın açılış konuşmasının ardından mikrofonun vatandaşlara geçtiği toplantıda soru ve talepler yanıt buldu. Millet Bahçesi içerisindeki araç yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir vatandaş, cevap olarak bir müjde ile karşılaştı. Başkan Çakın, duruma vakıf olduğunu belirterek, “O bölgeyle ilgili sözleşme imzalandı. Yakın zamanda kazmayı vuracağız ve bir katlı otopark inşaatı için çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı. Ovademirler’de ikamet eden vatandaşların sorularını da cevaplayan Başkan Çakın, “Bildiğiniz gibi Ovademirler’in her noktasında çalışıyoruz. Bölgenin önemli bir kısmında altyapı çalışmasını tamamladık” diye konuştu.

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