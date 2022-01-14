Uşakspor'da Hakan Aslantaş geldi, Tayyib Kanarya gitti

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Uşakspor, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu Iğdır FK'dan sol bek Hakan Arslantaş'la güçlendirdi. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Gençlerbirliği, Bursaspor, Kayserispor, Malatyaspor, Hacettepe, Konyaspor, Ankaraspor, Karabükspor gibi kulüplerde forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Iğdır'da 9 maça çıktı. Uşakspor'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan santrfor Tayyib Kanarya ise Bayburtspor'a transfer oldu. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-01-14 10:54:46



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