Tıra arkadan vuran işçi servisindeki 4 kişi yaralandı

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Uşak’ta işçi servisi ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak Sivaslı yolu Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y., kontrolündeki 64 LS 527 plakalı işçi servisi, yolun sağına dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 64 ABY 192 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan işçiler araç içerisinde savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçi servisinde bulunan 4 kişi çevre hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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