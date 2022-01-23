Orman ekiplerinden Uşak’ta karla mücadeleye destek

– Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Uşak’ta karla mücadele çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Uşak'ta yağan yoğun kar sonrası mücadele çalışmalarında, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinelerinin de destekleri aralıksız devam ediyor.



Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin Uşak İl Özel İdaresi ile yapılan koordinasyon doğrultusunda Mesudiye, Karacahisar, Çamyuva, Baltalı, Ayrancı ve Gürler köylerinin olduğu güzergahta sabahın ilk ışıklarına kadar yol temizleme çalışmalarına devam edildi.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, “Orman teşkilatı olarak her zaman olduğu gibi 724 ve her koşulda orman köylümüzün yanındayız” dedi.

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