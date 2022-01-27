Uşak polisi, çocuklarla sokakta poşetle kaydı

Karlı havada kontrol amaçlı Elmalıdere Mahallesi’ne giden Uşak polisi, poşet yardımıyla kayan çocuklara arkadaş olarak beraber kaydılar. Oynanılan oyunun ardından ekipler çocuklara kek ve meyve suyu dağıttı. Yürekleri ısıtan bu davranış Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Uşak’ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaşmıştı. Meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Elmalıdere Mahallesi’nde devriye atan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, poşetle yardımıyla karda kayan çocukları fark etti. Araçlarından inen ekipler de çocukların eğlencesine ortak olarak karda çocuklarla kaydı. Yaşanılan eğlenceli anlar ise kameralara yansıdı. Yaşanılan eğlencenin ardından ekipler, almış oldukları kek ve meyve sularını çocuklara dağıtırken sonrasında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelinin sıkıntılarını dinleyen ekipler, yaşanılan sorunlara çözümler buldu. Öte yandan kameralara yansıyan eğlence dolu anlar Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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