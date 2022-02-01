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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeş Ülkeler Futbol Turnuvası’nın kazananı Türkiye oldu

İHA

Kardeş Ülkeler Futbol Turnuvası’nın kazananı Türkiye oldu

Uşak’ta yaşayan yabancı uyruklu sporcuların ülkelerini temsil ettikleri “Kardeş Ülkeler Futbol Turnuvası”, nefes kesen final maçı ile sona erdi. Türkiye ile Senegal arasında oynanan final müsabakasının kazananı Türkiye olurken turnuvanın geneline dostane davranışlar damga vurdu.

6 Ocak’ta oynanan açılış maçlarıyla başlayan turnuva, eleme usulü ile maçlarla devam etti. 8 kardeş ülkenin Uşak’ta yaşayan temsilcilerinden oluşan takımlar, birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Türkiye, Afganistan, Suriye, Senegal, Irak, Yemen, Filistin ve Azerbaycan takımlarından oluşan turnuva, Filistin ile Yemen arasında oynanan üçüncülük ve Türkiye ile Senegal arasında oynanan final müsabakalarıyla son buldu. Takımların taraftarları da destek için Huzurpark spor tesislerinde hazır bulundu. Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün oluşturduğu kadro ile turnuvada mücadele eden Türkiye, final maçını 61’lik skorla kazanırken üçüncülük maçının kazananı ise Yemen oldu.

Başkan Çakın’dan Sporculara Teşekkür
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, turnuva bünyesindeki ülkeler ile böyle bir organizasyonda buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Bu güzel etkinlikte bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu. Önemli olanın kardeşlik olduğuna vurgu yapan Başkan Çakın, “Spor kardeşlik demektir. Spor centilmenlik ve birliktelik demektir. Burada da yapmış olduğumuz centilmence mücadeleler neticesinde önemli olan, kardeşliğin kazanmasıydı. Bugün de burada kardeşliğin kazandığının resmini vermiş olduk. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu. Turnuvada derece elde eden takımların sporcuları, ödül ve madalyalarını Başkan Çakın’ın elinden aldı. Öte yandan turnuvada mücadele eden takımların sporcuları, düzenlenen bu anlamlı organizasyon için Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkürlerini iletti.

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