2 gündür kayıptı, avda donarak öldüğü ortaya çıktı

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Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Aytekin Akca'nın (64), av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi.

Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı. Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-02-01 17:10:43



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