Regaip Kandili, Uşak’ta dualarla idrak edildi

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Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Uşaklı vatandaşlar camilere giderek dua etti.

İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak bilinen Regaip Kandili’nde Uşaklı vatandaşlar camilere akın etti. Uşak Merkez’e bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yücetepe Camisi’nde verilen vaazların ardından vatandaşlar namazlarını kılarak dualar etti. Duaların ardından cami çıkışında ise dökülen lokma cemaate ikram edildi.

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