Uşakspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

UŞAK, (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), Barış Sun (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)

UŞAKSPOR: Umut (x) Mete (xx), Berkay Samancı (x) (Dk. 70 İbrahim Şirin xx), Yasin (xx), Sertan (x), Enes Olgun (xx), Mehmet (xx), Emre Can (x), Hakan (xx), Resul (xx), Noyan (xx)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Ahmet Sabri (x) (Dk. 60 Kadem Burak xx) Ahmet Önay (xx), Adem Eren (x), Fuat (x), Güray (xx), Nafican (xx), Salim (x) (Dk. 55 Batuhan x), Hacı Ömer (xxx) (Dk. 76 Tamer x), Eyüp (xx), Can Demir (xx), Şener (x) (Dk. 76 Mustafa Apardı x)

GOLLER: Dk. 72 Hacı Ömer (1922 Konyaspor), Dk. 84 Yasin (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Emre Can, Hakan, Noyan, Enes (Uşakspor), Ahmet Önay, Şener, Kadem Burak (1922 Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, 24'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Konya temsilcisi 72'nci dakikada Hacı Ömer'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip 84'üncü dakikada Yasin'le skora denge getirdi. Bu sonuçla Uşakspor 26 puana ulaştı, 1922 Konyaspor'un puanı ise 20'ye çıktı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-02-06 15:10:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.