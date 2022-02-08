Başkan Çakın gençlere müjdeyi doğa yürüyüşünde verdi Başkan Mehmet Çakın; “Online sınav modülü PAKODEMY yeniden gençlerle buluşacak”

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Genç Kuşak Topluluğu, genç nüfusla etkinliklerine devam ediyor. Eğlence Köyünde yürüyüş düzenleyen topluluk, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından zorlu parkuru tamamladı. Gençlerle birlikte yürüyüşe katılan Başkan Mehmet Çakın, parkurun dinlenme noktalarında gençlerle kartopu oynadı.



Bir süre önce Uşak’ı etkisi alan yoğun kar yağışı, şehrin kuzeyinde yer alan Eğlence Köyü’nde kartpostallık görüntüler ve güzel manzaralar oluşturdu. Dondurucu soğukların geçmesini fırsat bilen Genç Kuşak ekibi ise yollara düştü. Karlı yollar arasında geçen gençler, bir buçuk saatlik yürüyüş ile doğanın tadını çıkardı. Etkinlikte Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Hikmet Kahraman, Mehmet Kurnaz ve Durmuş Akkaya da gençleri yalnız bırakmadı. Parkur sonunda etkinliğe katılanlar için yakılan kamp ateşi, yiyecek ve çay ikramı ise parkurda yorulan gençlerin enerjilerini tazeledi. Parkur sonunda gençler, müzik dinletisiyle istirahat ederken, iki gruba ayrılan gençler kartopu oynadı. Gruplardan birinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Hikmet Kahraman, Mehmet Kurnaz ve Durmuş Akkaya da vardı. Heyecanlı geçen kartopu savaşının ardından Başkan Çakın ve gençler, doğada yaşayan hayvanlar için orman yolu kenarlarına yiyecek bıraktı. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Genç Kuşak ekibi ile daha önce katıldığı Ulubey Kanyonları ve Baltalı Gölü’ndeki Doğa Keşfi etkinliklerini hatırlatarak; “Biz gençlerle birlikte bu yürüyüşleri yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ve keyif alıyoruz. Uşak’ta yaşayan gençlerimize hem şehrimizin güzelliklerini göstermek hem de onlarla birlikte keyifli vakitler geçirmek bize de büyük bir enerji veriyor. Bu zamana kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da şehrimizde yaşayan gençlerimize, şehrimizde yaşamayı keyifli kılacak programları ve etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Gençlere Bir Müjde Daha

Gençler için geçen sene hayata geçirilen projeleri hatırlatan ve gelecek için planlanan projeleri de anlatan Başkan Çakın, “Geçen senelerde hayata geçirdiğimiz online sınava hazırlık modülü olan PAKODEMY’i, yine gençlerimiz ile buluşturacağız. Kulealtı’ndaki hazırlıklar tamamlandı. Yakın zamanda gençlerimizi, pek çok etkinlikte Kulealtı’nda buluşturmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.



Düzenlenen etkinliklerde gençlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Başkan Çakın, “Gençlerimizin enerjisi bizlere de ayrı bir motivasyon, ayrı bir çalışma enerjisi veriyor. Doğa Keşfi turlarımız devam edecek. Ben tüm gençlerimizi, Genç Kuşak’ın sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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