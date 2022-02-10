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10 yıl evli kaldığı eşine 15 yıldır nafaka ödeyen yaşlı adam evinden oldu Fitre ve zekât yardımı alan yaşlı adam aşevi yemekleriyle karnını doyuruyor

İHA

10 yıl evli kaldığı eşine 15 yıldır nafaka ödeyen yaşlı adam evinden oldu Fitre ve zekât yardımı alan yaşlı adam aşevi yemekleriyle karnını doyuruyor

1996 senesinde evlenip 10 sene evli kalan Hasan Kaşıkçı (73) yaklaşık 15 senedir nafakasını ödemek için evinden oldu. Yaşından dolayı birçok hastalığı bulunan Hasan amca, şimdilerde ise çevresinin fitreleri ve aşevi yemekleriyle geçimini sağlıyor.
Hasan Kaşıkçı (73), ailesinin de onayıyla 1996 evlenmeye karar verdi. Evlenmeden önce çocuk isteği olmadığını eşine ileten Kaşıkçı, anlaşma sağlanınca da ikinci defa dünya evine girdi. Evlenmeden önce noter huzurunda anlaşma yapıldığını da iddia eden Hasan Kaşıkçı, yapılan anlaşma gereği ölene kadar üzerine kayıtlı olan evin kendi üzerinde kalmasının devam edeceği, öldükten sonrasında da evin yarısının ilk eşinden olan 2 çocuğuna, yarısının da yeni eşine kalacağını belirtti. Fakat yapılan anlaşmanın unutulmasıyla 1998 senesinde Hasan Kaşıkçı’nın 2.evliliğinden olan oğlu Berk Kaşıkçı dünyaya geldi. Baba Hasan Kaşıkçı’nın iddialarına göre, Berk Kaşıkçı’nın dünyaya gelmesiyle evin tamamını istemesi üzerine kavgaların çıktığını, bu nedenle de eşinin yaklaşık 4 kere evdeki eşyaları toplayıp aile evine döndüğü öğrenildi. Meydana gelen kavgaların ardından boşanma kararı alan Hasan Kaşıkçı’nın ise o andan itibaren adeta başına gelmeyen kalmadı. Bir tamirci ustası olan ve kendi yerini işleten Hasan Kaşıkçı, o dönemin parasıyla 100 lira nafaka ödeme başladı. Nafakayla birlikte diğer borçların da üst üste gelmesiyle birlikte evine icra gelen Hasan Kaşıkçı, evini satmak zorunda kaldı.
Hasan Kaşıkçı, başından geçenleri, “100 liradan başladı nafaka. 100 lira yetmez diye 50 lira da kendimden ilave ettim, adliyede kabul olmadı. Şu anda her ay 670 TL ödüyorum. Ev kiram da 650 TL. Bankalara olan kredi borçlarım bir tarafta. Yani elimde hiçbir şey kalmıyor. Aldığım emekli maaşı da yetmedi. Evi satmaya mecbur kaldım. Eve icra geldi. Maddi manevi sıkıntıda kaldım” sözleriyle anlattı.

Aşevinden aldığı yemekle doyuyor
Yaşadığı zorlu koşullara da değinin Hasan Kaşıkçı, evin faturalarını SSK’dan aldığı emekli maaşı ile karşıladığını, zaman zaman vatandaşlardan fitre ve zekât yardımı aldığını, bununla birlikte de karnını aşevinden düzenli olarak 2 günde 1 aldığı yemekle doyurduğunu belirtti. Öte yandan, çok sayıda ilaç kullanan Hasan Kaşıkçı, “Bu dünyada, ‘Dünya kadar evin olsa ne olacak, paran olsa ne olacak?’ Ben her şeyden vazgeçtim. Sadece bu günümü; sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla geçirip. Abdestimi alıp, namazımı kılıp Allah’ın karşısına çıkabilirsem benden bahtiyar kimse yok” dedi.
Ölen küçük kardeşinden yadigâr olarak kalan köpeği “Ateş” ile beraber hayatını sürdüren Hasan Kaşıkçı, birbirlerine can yoldaşı olduklarını belirtti. “Gel” dediğinde gelen, “Git” dediğinde giden dostu Ateş’in insanlar gibi söz dinlediğini de sözlerine ekleyen Kaşıkçı, önceden Ateş’le birlikte beslediği tavşanın öldüğünü, Ateş’in de ölürse ne yapacağını bilmediğini ifade etti.

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