2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı

İHA

2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından son anda kurtarıldı

Uşak'ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yükselen dumanlar, kısa sürede bütün binayı etkisi altına aldı. Dumanların kapladığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek ile annesi, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan bebek ve annesi son anda kurtarıldı
Yangında çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı etkisi altına aldı. Apartmanın ikinci katında ikamet eden Yasemin Yüksel ve kızı İ.S. Yüksel, duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar evde mahsur kalan anne ve kızını kurtarmak için apartmanın arka kısmına merdiven kurdu. Kurulan merdivenle anne ve ufak çocuğu mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen ikili, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken hastaneye kaldırılan çocuk ve annenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bir itfaiye çalışanı da çalışmalarda elinden yaralanırken yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıl evli kaldığı eşine 15 yıldır nafaka ödeyen yaşlı adam evinden oldu Fitre ve zekât yardımı alan yaşlı adam aşevi yemekleriyle karnını doyuruyor
YEREL HABERLER 10 yıl evli kaldığı eşine 15 yıldır nafaka ödeyen ...
Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını ...
Uşak Büyükbaş Deri İşleme projesinde 2. farkındalık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Uşak Büyükbaş Deri İşleme projesinde 2. farkındalık ...
Uşakspor'dan son dakikada 4 transfer geldi
YEREL HABERLER Uşakspor'dan son dakikada 4 transfer geldi
Ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ahşap ev alevlere teslim oldu
Uşak’ta okullara kar tatili
YEREL HABERLER Uşak’ta okullara kar tatili
Ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ahşap ev alevlere teslim oldu
Başkan Çakın gençlere müjdeyi doğa yürüyüşünde verdi Başkan Mehmet Çakın; “Online sınav modülü PAKODEMY yeniden gençlerle buluşacak”
YEREL HABERLER Başkan Çakın gençlere müjdeyi doğa yürüyüşünde ...
'Yılan bebek' Gökdeniz 1 yaşında
YEREL HABERLER 'Yılan bebek' Gökdeniz 1 yaşında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.