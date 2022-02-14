Uşak Üniversitesi’nde hedef 'YÖKAK' kalite belgesi

Uşak Üniversitesi 2021 Yılı Genel Öz Değerlendirme toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yapmış olduğu konuşmada günümüz eğitim sisteminde tercih edilebilirliğin olmazsa olmazının kalite olduğunu belirterek, kalite çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.



Uşak Üniversitesi 2021 Yılı Genel Öz Değerlendirme toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Öncü bir üniversite olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Bu hedef doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası, Çevre Yönetim Sistemi sertifikası ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını aldık. Şimdiki hedefimiz YÖKAK Kalite Belgesini almak. Uşak Üniversitesinde kalite kültürünün benimsenmesi ve sürekli hale gelmesi yönünde çalışıyoruz. Ders vermek ve araştırma yapmak temel görevimiz. Bu temel görevlerimiz yanında, üniversitemizin gelişmesi için fikir üretmek, elimizi taşın altına koymak, her öğretim elemanımızın görevlerinden olduğunu düşünüyorum. Hızla değişen dünyada, yeni nesil çok seçici. Üniversite tercihlerini yaparken birçok ölçüte bakıyorlar. Biz de üniversite olarak kalite standartlarımızı sürekli hale getirerek tercih edilebilirliğimizi artıracağız. Yaptığımız çalışmalar bugüne ve yarına mahsus değil, çok daha ilerisi içindir” dedi.



Toplantıda, 2021 yılında Uşak Üniversitesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Savaş, “Üniversitemizde bugün itibariyle 97 Profesör, 91 Doçent ve 270 Dr. Öğretim Üyesinin yanı sıra 219 Öğretim Görevlisi ile 175 Araştırma Görevlisi bulunuyor. Üniversitemiz tüm personeliyle, ülkemizin ve bölgemizin gelişimi adına çalışmalarını sürdürmektedir. 2021 yılında eğitimöğretim faaliyetlerimize, ARGE, proje, akademik yayın, sosyokültürel faaliyet ve fiziki yapılanmamızla ilgili çalışmalarımıza devam ettik.” diye konuştu.

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