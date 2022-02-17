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Uşak'ta uygulama noktasında durdurulan Uygur kardeşlere polisten sürpriz

DHA

Uşak'ta uygulama noktasında durdurulan Uygur kardeşlere polisten sürpriz


Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)UŞAK İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için kente gelen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri uygulama noktasında durdurdu. Polisler, denetim için durdurulduklarını sanan Uygur kardeşlere, çiçek ve plaket verdi.
'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için Uşak'a gelen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, kentin girişindeki uygulama noktasında polisler tarafından durduruldu. Bu sırada polis ekipleri, bekleyen Uygur kardeşlere çiçek ve plaket verdi. Polis Koleji'nde okuduğu dönemde Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin babası Nejat Uygur'un 'Cibali Karakolu' adlı oyununu izleyen Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in isteği üzerine karşılama töreni hazırladıklarını belirten polisler, müdürlerinin Nejat Uygur'u polis kıyafetiyle çizdiği karikatürünün yer aldığı plaketi de takdim etti.
'RUTİN ÇEVİRME YAPIYORLAR ZANNETTİK'
Hazırlanan sürprizin çok ince bir düşünce olduğunu ifade eden Süheyl Uygur ise "Rutin bir çevirme yapıyorlar zannettik ama bizleri çiçeklerle, hediyelerle karşıladılar. Tabii ki bu tür güzel hareketler bizleri çok mutlu ediyor. Bu karşılamayı Behzat sosyal medyadan paylaşınca çok güzel yorumlar da aldık. Çok teşekkür ederiz, çok ince bir düşünceydi. 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyunumuz gerçekten çok güzel gidiyor. Burada sahnelediğimiz oyunumuz gerçekten muhteşem geçti. Turnelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'ÇOK ŞIK VE GÜZEL HAREKET, ÖRNEK TEŞKİL EDECEKTİR'
Uşak'a giriş yapınca ekiplerin aracı rutin bir denetim için durdurduğunu düşündüğünü söyleyen Behzat Uygur, ekiplerin kendileri için hazırladığı karşılamayı görünce mutlu olduklarını belirtip, "Babam Uşak'a yıllar önce gelmişti. Biz uzun zamandır gelmiyorduk. Uşak'a gelmemiz ile ilgili çok istek vardı, hemen programa dahil ettik. Uşak'a girerken emniyet mensupları aracımızı çevirdi. Biz rutin bir çevirme zannettik fakat emniyet müdürümüzün de talimatıyla emniyet mensubu arkadaşlarımız bizleri çiçeklerle karşıladılar ve plaket verdiler. Bizi çok güzel karşıladılar. Bu çok şık ve güzel hareket bizleri çok mutlu etti. Tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Aslında tiyatro grupları bu şekilde karşılanmalı. Bundan sonrası içinde belki de örnek teşkil edecektir" dedi.
'GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU MOTİFLERİ İLE DEVAM EDİYORUZ'
Süt Kardeşler tiyatro oyunu hakkında da bilgi veren Behzat Uygur, "İzmir'de başladığımız kısa turneye Ankara'da devam edeceğiz. Daha sonra da Akşehir, Konya, Isparta, Antalya, Manavgat ve Karadeniz Bölgesi'nde devam edecek. Süt Kardeşler oyununa her yerden istek var. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Süt kardeşler ilk olarak tiyatro oyunu olarak yazılmıştır. Oyun tam bir vodvil, durum komedisidir. Seyircinin 2 saat boyunca güleceği bir oyun olarak hazırlandı. Güncel esprilerle vatandaşın beğendiği, beğenmediği, rahatsız olduğu ya da mutlu olduğu her gündemi de tuluat geleneği ile oyunun içine sokarak onlara ayna oluyoruz. Çünkü bizim tarzımız bu, ustamızdan böyle öğrendik. Geleneksel Türk tiyatrosu motifleri ile devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-02-17 11:35:52

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