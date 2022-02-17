Uşak'ta 13 aranan şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 13 kişi cezaevine gönderilirken 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 49 adreste arama yapıldı. Operasyonda yakalanan 19 kişiden 13'ü cezaevine gönderilirken 6 kişi de işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.