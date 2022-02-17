Kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Uşak’ta traktör ile bir kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Mesudiye ile Bozkuş köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mesudiye köyü istikametine seyir halinde olan R.Ş. (66) idaresindeki 64 KU 675 plakalı traktör, Bozkuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen Z.Ö. (42) kontrolündeki 35 AEF 526 plakalı kamyonetle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri R.Ş, Z.Ö. ve kamyonette yolcu olarak bulunan D.G. (40) yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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