Komşuların köpek kavgasında kan aktı; 1 ağır yaralı

Uşak’ta bahçede beslenen av köpekleri yüzünden iki komşu arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Silahların çekildiği kavgada, av tüfeğiyle yaralanan köpeklerin sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Uşak merkez Kemalöz Mahallesi 2. İbadullah Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin bahçesinde av köpeği besleyen M. A. (62) ile karşı evde yaşayan komşusu E.Ç. (34) arasında köpekler yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Önceden de husumetli oldukları öğrenilen ikili arasında geçen sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, M.A. yerden aldığı taşı E.Ç.'nin evinin camına attı. Camının kırılması üzerine öfkeye kapılan E.Ç., evinde bulunan av tüfeği ile M. A.’ya ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan M.A., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli E.Ç. ise Karaağaç Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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