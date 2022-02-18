Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşakspor, yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Sefa Yılmaz görev yapacak. Uşakspor'da kart cezalısı Sertan Yiğenoğlu karşılaşmada görev alamayacak. Play-Off hesapları yapan Uşakspor, bu maç öncesi 29 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-02-18 11:23:56



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