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Uşak'ta bin 848 araç sürücüsüne para cezası kesildi

İHA

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 848 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç da trafikten men edildi.

Uşak'ta bin 848 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 848 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 11 bin 071 araç kontrol edildi. Bin 848 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 37 araç da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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