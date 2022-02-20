Uşakspor kaçamadı

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UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor deplasmanındaki galibiyetle Play-Off yarışında tekrar umutlanan Uşakspor, evinde ilk yarısını 2 farklı önde kapattığı maçta Tarsus İdman Yurdu'na yakalandı. Rakibi önünde ilk 20 dakikayı 2-0 önde geçen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollere engel olamayıp sahadan 1 puanla ayrıldı. Uşakspor bu sonuçla grupta Play-Off hattının 4 puan gerisinde, 30 puanla 9'uncu sırada kaldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-02-20 13:15:41



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