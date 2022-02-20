Havalar ısındı, Uşaklı vatandaşlar parklara akın etti

Uşak’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla birlikte Uşaklı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Uzun bir süre kış mevsiminin geçtiği Uşak’ta bugün hava derecesi 0’ın üstünde 11 santigrat dereceyi gösterdi. Pazar izninde bulunan vatandaşlar, hava sıcaklığını fırsata çevirerek kentin farklı yerlerinde park ve bahçelere akın etti. Hal böyle olunca Uşak’ın en işler yerlerinden birisi olan Ata Park, son zamanların en kalabalık günlerini geçirdi. Çocuk parkına giden çocuklar salıncak ve kaydıraklarla eğlenirken paten pisti ve lunaparka da ilgiler yoğundu. Kimi yetişkin vatandaşlar çimlere otururken kimi vatandaşlar ise getirdikleri sandalye ve çaylarla keyif çıkardı. Hava sıcaklığını fırsat bilen Vahdettin Yüksel, “Havanın güzel olmasını değerlendirelim dedik. Burada oturup hava alıyoruz. Uzun süredir böyle dışarı çıkamadık, bize de vesile oldu. Etrafıma bakıyorum da özellikle küçük çocuğu olanlar buraya gelmişler. Çocuklar da aileleri sayesinde hava alıyor” ifadelerini kullandı. Efe Karakaya ise havanın güzel olduğunu belirterek Ata Park’ın dolu olduğunu söyledi.

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