Uşak’ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı

İHA

Uşak'ta Aile ve Dayanışma Merkezi, Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Vali Kocabıyık, 2022 senesinin "Aile Yılı" olduğunu belirtti.

Uşak’ta Aile Dayanışma Merkezi hizmete açıldı

Uşak’ta Aile ve Dayanışma Merkezi, Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Vali Kocabıyık, 2022 senesinin "Aile Yılı" olduğunu belirtti.
Köme Mahallesi 1.Yurt Sokak’ta düzenlenen açılışa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş katıldı. Açılış, protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle başladı. Kesilen kurdelenin ardından binayı gezen protokol üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş’ten bilgiler aldı. Açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, güçlü ve sağlıklı ailelere sahip olmanın başarılı bir geleceğe sahip olmak yolunda atılmış en değerli adım olacağı inancıyla Uşak’ta 2022 yılını “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini belirtti. Sözlerine devam eden Kocabıyık, “Bu kapsamda yıl boyunca yapmayı planladığımız etkinlikler çerçevesinde ailelerimizin ihtiyaç duyacakları eğitim ve danışma desteğini bugün faaliyete geçirdiğimiz Aile Danışma Merkezimiz aracılığıyla sağlamış olacağız. Ailelerimiz ihtiyaç duydukları konularda danışma hizmeti alarak karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine yardımcı olacak uzman desteğine kavuşacaklardır. Merkezimizde her gün farklı kurumlardan uzmanlarımız görev alacak ve vatandaşlarımız bu uzmanlarımızla görüşerek ihtiyaç duydukları konularda onların desteğini alabileceklerdir. Hangi gün hangi uzmanlarımızın Danışmanlık merkezinde görev alacağı ile ilgili bilgilendirmeyi Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. 2022 Aile Yılı kapsamında planladığımız projelerimizi adım adım hayata geçirirken çalışmalarımızın ailelerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu
YEREL HABERLER Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından ...
Havalar ısındı, Uşaklı vatandaşlar parklara akın etti
YEREL HABERLER Havalar ısındı, Uşaklı vatandaşlar parklara akın etti
Uşakspor kaçamadı
YEREL HABERLER Uşakspor kaçamadı
Uşak'ta bin 848 araç sürücüsüne para cezası kesildi
YEREL HABERLER Uşak'ta bin 848 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşakspor - Tarsus İdman Yurdu: 2-2
YEREL HABERLER Uşakspor - Tarsus İdman Yurdu: 2-2

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.