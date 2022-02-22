UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile berabere kalan Uşakspor yarın zirve takipçisi Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir zorlu deplasmandan istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti. Play-Off yarışındaki Uşakspor grubunda 30 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-02-22 12:53:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.