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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte altın dolandırıcıları Uşak’ta yakalandı

İHA

Türkiye'nin çeşitli illerinde sahte altınlarla bir çok kuyumcuyla birlikte vatandaşları dolandıran 4 kişi, Uşak'ta yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte altın dolandırıcıları Uşak’ta yakalandı

Türkiye’nin çeşitli illerinde sahte altınlarla bir çok kuyumcuyla birlikte vatandaşları dolandıran 4 kişi, Uşak’ta yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yurt genelinde sahte altın bileziklerle bir çok kuyumcuyu dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli şahısın, yapılan araştırmalarla Uşak’ta olduğu belirlendi. Harekete geçen Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 4 şahıs üzerinde arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerle şüpheli M.B. ve B.K., İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda suçüstü sahte altınlarla birlikte yakalandı. Ayrıca kenti otomobille terk eden şüphelilerden A.G. ve C.K. ise ekiplerin düzenlediği operasyonla Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Düzenlenen başarılı operasyonun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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