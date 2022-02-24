Uşakspor'da hava bozdu 

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Isparta 32 Spor'a 90+2'nci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Uşakspor, son 2 haftadan 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara aldı. Geçen hafta 2-0 üstünlük kurduğu Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Isparta deplasmanında 1-0 geriden gelip skora denge getirmesine rağmen direnemedi. Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık farkın açılmamasıyla teselli bulan 30 puanlı Uşakspor, 1 puan gerileyerek 10'uncu sıraya indi.
DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-02-24 12:31:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.