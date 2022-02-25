Uşakspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Uşakspor, sahasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

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