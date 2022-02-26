Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, yarın rakip olacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Play-Off'a kalma hesapları yapan Uşakspor, grupta son 6 maçta 1 galibiyetle yetindi. Hafta içinde Isparta 32 Spor'a son dakika golüyle yenilen kırmızı-siyahlı ekip 30 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunuyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan, üst üste 4'üncü mağlubiyetini hafta içinde evinde lider Pendikspor'dan alan Akhisarspor ise 23 puanla düşme hattında 16'ncı sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-02-26 10:44:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.