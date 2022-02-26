Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, yarın rakip olacak.
Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Play-Off'a kalma hesapları yapan Uşakspor, grupta son 6 maçta 1 galibiyetle yetindi. Hafta içinde Isparta 32 Spor'a son dakika golüyle yenilen kırmızı-siyahlı ekip 30 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunuyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan, üst üste 4'üncü mağlubiyetini hafta içinde evinde lider Pendikspor'dan alan Akhisarspor ise 23 puanla düşme hattında 16'ncı sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2022-02-26 10:44:06
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