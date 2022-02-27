Uşakspor - Akhisarspor: 2-1



UŞAK, (DHA)STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Burak Gültek (xx), Kerem İlitangil (xx)

UŞAKSPOR: Umut (xxx) Sertan (xxx), Mete (xx), Emre Can (xxx), Muhammed (xxx), Şamil (xxx), İbrahim Şirin (xx) (Dk. 65 Alperen Soysal x), Mehmet (xx) (Dk. 90 Berkay Özer), Resul (xx), Yasin (xxxx) (Dk. 81 Alperen Kahraman), Noyan (xx)

AKHİSARSPOR: Enes Kimia (x) Furkan (xx), Kemal (x) (Dk. 85 Enes Tayfun), Recep (x) (Dk. 46 Gökmen x), Göksu (xx), Serkan Sefil (xx) (Dk. 69 Salih x), Mert Özyıldırım (xx), Cihat (xx) (Dk. 80 Oğuzcan), Bora (x) (Dk. 46 Serkan Özbakan x), Yusuf (x), Mert Efe (xx)

GOLLER: Dk. 9 Cihat (Akhisarspor), Dk. 44, Dk. 64 Yasin (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Sertan, Emre Can, Yasin, Mete (Uşakspor), Kemal, Recep, Gökmen (Akhisarspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ege derbisinde Uşakspor, konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Konuk Akhisarspor maça hızlı başlayan taraf oldu. Henüz 9'uncu dakikada Cihat ile öne geçen yeşil-siyahlılara 44'üncü dakikada Uşakspor Yasin ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Yasin 64'üncü dakikada bir kez daha sahne alarak skoru 2-1 yaptı. Uşakspor bu sonuçla 33 puana yükselip Play-Off yolunda umutlandı. Akhisarspor ise üst üste 5'inci yenilgisini alarak 23 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-02-27 15:21:59



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