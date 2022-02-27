Uşak'ta bin 486 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 486 sürücüye idari para cezası kesilirken, 32 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 350 araç kontrol edildi. Bin 486 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 32 araç da trafikten men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.