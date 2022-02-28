Uşak Üniversitesi, Dünya Genç Üniversiteler sıralamasında 'Reporter' statüsü aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi, Dünya Genç Üniversiteler sıralamasında 'Reporter' statüsü aldı

İHA

Uşak Üniversitesi, Dünya Genç Üniversiteler sıralamasında 'Reporter' statüsü aldı

Uşak Üniversitesi 2022 yılında da, çeşitli kategorilerde dünyanın önde gelen üniversitelerini listeleyen uluslararası sıralamalara adını yazdırmaya devam ederek Young University Rankings 2022 (Dünya Genç Üniversiteler 2022) sıralamasında "Reporter" statüsü almayı başardı.

Dünyadaki önemli üniversite sıralama kuruluşları olan Webometrics, SCImago ve UI GreenMetric gibi uluslararası kuruluşların sıralamalarında daha önceki yıllarda da yer alan Uşak Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “Young University Rankings 2022 (Dünya Genç Üniversiteler 2022) sıralamasında ‘Reporter’ statüsü almayı başardı.

Uşak Üniversitesinin, THE’nın son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerinin sıralandığı “Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında” yer almasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bu tür dünya sıralamalarında yer almak, üniversitelerin birçok alandaki kalitesini tescillemektedir.” dedi. THE’nın sıralamasındaki statülerin uluslararası alandaki yerini aktaran Prof. Dr. Savaş, “Geçtiğimiz yıl da Türkiye’den 49 üniversite ile birlikte 'THE Impact 2021' sıralamasında yer alan üniversitemiz, uluslararası düzeyde ‘Nitelikli Eğitim’ alanında 201300 kategorisine girerek, Türkiye’deki üniversiteler arasında 11. sırada yer aldı. Ayrıca aynı sıralamada üniversitemize 'Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralamasında' yine ‘Reporter’ statüsü verildi. Bu yıl da, '2022 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasına dâhil edilerek 'Reporter' statüsünü aldık. THE’nın ‘Reporter’ statüsü, düzenli olarak THE’ye veri sağlayan üniversitelere verilen bir statü. Üniversitemizin bu kuruluşlarda görünürlük kazanması bizleri gururlandırıyor. Uşak Üniversitesinin dünya sıralamalarındaki bu başarıları, hem ülkemizin hem de Türk akademisinin dünyadaki gücünü gösteriyor. Ayrıca üniversitemizin kalite çalışmalarının bir göstergesi olan bu statüyü, yaptığımız önemli atılımların bir payesi olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki önemli akreditasyon kurumlarının sıralamalarında yer almaya devam edeceğiz”
Ayrıca 2021 yılında bir kez daha UI GreenMetric “Dünyanın En yeşil Kampüsleri” sıralamasında ilk bin üniversite arasına girmeyi başardıklarını hatırlatan Rektör Savaş, ‘‘Uşak Üniversitesi, UI GreenMetric sıralamasında ikinci kez yer aldı. Üniversitemiz bu sıralamada altyapı alanında 343’üncü, enerji ve iklim alanında 735’inci ve eğitim alanında da 775’inci sırada yer alarak birçok dünya üniversitesini geride bıraktı. İlerleyen dönemlerde yapılan iyileştirmelerle daha üst sıralarda yer almayı hedeflemekteyiz. Üniversite olarak bu yolda durmadan çalışmaya, dünyadaki önemli akreditasyon kurumlarının sıralamalarında yer almaya devam edeceğiz. Bu konuda çalışan Uşak Üniversitesi Ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta bin 486 araç sürücüsüne para cezası kesildi
YEREL HABERLER Uşak'ta bin 486 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşakspor - Akhisarspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Akhisarspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Uşakspor - Akhisarspor: 2-1
YEREL HABERLER Uşakspor - Akhisarspor: 2-1
Uşakspor - Akhisarspor (FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Uşakspor - Akhisarspor (FOTOĞRAF)
Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazından zehirlenen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazından zehirlenen ...
Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında
YEREL HABERLER Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.