Uşak Üniversitesi, Dünya Genç Üniversiteler sıralamasında 'Reporter' statüsü aldı

Uşak Üniversitesi 2022 yılında da, çeşitli kategorilerde dünyanın önde gelen üniversitelerini listeleyen uluslararası sıralamalara adını yazdırmaya devam ederek Young University Rankings 2022 (Dünya Genç Üniversiteler 2022) sıralamasında "Reporter" statüsü almayı başardı.



Dünyadaki önemli üniversite sıralama kuruluşları olan Webometrics, SCImago ve UI GreenMetric gibi uluslararası kuruluşların sıralamalarında daha önceki yıllarda da yer alan Uşak Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “Young University Rankings 2022 (Dünya Genç Üniversiteler 2022) sıralamasında ‘Reporter’ statüsü almayı başardı.



Uşak Üniversitesinin, THE’nın son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerinin sıralandığı “Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında” yer almasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bu tür dünya sıralamalarında yer almak, üniversitelerin birçok alandaki kalitesini tescillemektedir.” dedi. THE’nın sıralamasındaki statülerin uluslararası alandaki yerini aktaran Prof. Dr. Savaş, “Geçtiğimiz yıl da Türkiye’den 49 üniversite ile birlikte 'THE Impact 2021' sıralamasında yer alan üniversitemiz, uluslararası düzeyde ‘Nitelikli Eğitim’ alanında 201300 kategorisine girerek, Türkiye’deki üniversiteler arasında 11. sırada yer aldı. Ayrıca aynı sıralamada üniversitemize 'Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralamasında' yine ‘Reporter’ statüsü verildi. Bu yıl da, '2022 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasına dâhil edilerek 'Reporter' statüsünü aldık. THE’nın ‘Reporter’ statüsü, düzenli olarak THE’ye veri sağlayan üniversitelere verilen bir statü. Üniversitemizin bu kuruluşlarda görünürlük kazanması bizleri gururlandırıyor. Uşak Üniversitesinin dünya sıralamalarındaki bu başarıları, hem ülkemizin hem de Türk akademisinin dünyadaki gücünü gösteriyor. Ayrıca üniversitemizin kalite çalışmalarının bir göstergesi olan bu statüyü, yaptığımız önemli atılımların bir payesi olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.



“Dünyadaki önemli akreditasyon kurumlarının sıralamalarında yer almaya devam edeceğiz”

Ayrıca 2021 yılında bir kez daha UI GreenMetric “Dünyanın En yeşil Kampüsleri” sıralamasında ilk bin üniversite arasına girmeyi başardıklarını hatırlatan Rektör Savaş, ‘‘Uşak Üniversitesi, UI GreenMetric sıralamasında ikinci kez yer aldı. Üniversitemiz bu sıralamada altyapı alanında 343’üncü, enerji ve iklim alanında 735’inci ve eğitim alanında da 775’inci sırada yer alarak birçok dünya üniversitesini geride bıraktı. İlerleyen dönemlerde yapılan iyileştirmelerle daha üst sıralarda yer almayı hedeflemekteyiz. Üniversite olarak bu yolda durmadan çalışmaya, dünyadaki önemli akreditasyon kurumlarının sıralamalarında yer almaya devam edeceğiz. Bu konuda çalışan Uşak Üniversitesi Ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

