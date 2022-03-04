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Uşak Üniversitesinde Karabağ Zaferi sonrası 'Hocalı Soykırımı' değerlendirildi

İHA

Uşak Üniversitesi, Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Topluluğu tarafından "Karabağ Zaferi Sonrası Hocalı Soykırımının Değerlendirilmesi" adlı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesinde Karabağ Zaferi sonrası 'Hocalı Soykırımı' değerlendirildi

Uşak Üniversitesi, Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Topluluğu tarafından “Karabağ Zaferi Sonrası Hocalı Soykırımının Değerlendirilmesi” adlı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.
Uşak Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuşmacılar Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, etkinlik moderatörü Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ, Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Topluluğu danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Naib Alakbarov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek 30 yıl önce Hocalı’da yapılan soykırımda şehit olan tüm soydaşlarımızı rahmetle andığını söyledi. Rektör Savaş; “Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Azerbaycan 8 Kasım 2020 Karabağ zaferiyle işgal edilmiş topraklarını geri aldı ve gücünü gösterdi’’dedi. Hocalı Soykırımını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Prof. Dr. Savaş, etkinliğe katılan kıymetli konuşmacılara teşekkür ederek verecekleri bilgilerin önemine değindi.

Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ’un yaptığı etkinlikte konuşmacılar ‘Karabağ Zaferi Sonrası Hocalı Soykırımının Değerlendirilmesi’ başlığı altında düşüncelerini aktararak soruları cevapladılar.
Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, gençlerde tarih şuurunun güçlenmesi adına bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunun altını çizerek, 30. yılında Hocalı Soykırımı ile ilgili böylesi bir konferansı düzenleyen Uşak Üniversitesine teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünü hatırlatan Paşayeva, Karabağ Zaferinin TürkiyeAzerbaycan dayanışmasıyla elde edildiğini ve Karabağ’ın geri kazanılmasıyla Türk Dünyasının çok büyük güç elde ettiğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyetine, Azerbaycan’a olan desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, TürkiyeAzerbaycan ilişkilerinin devletler için örnek olduğunu belirtti. Hocalı Katliamı için özel programlar düzenlenmesinin önemli olduğunun altını çizen Reşat Memmedov, konuşmasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerden, soykırım ve dış ilişkilerde izlenmesi gereken politikalardan bahsetti.

Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ise son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen savaşa da değinerek bu konuda Türkiye ve Azerbaycan’ın sağduyulu hareket ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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