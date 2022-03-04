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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

İHA

Uşak’ta Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Uşak’ta 81 ilde eş zamanlı yapılan Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı, Vali Funda Kocabıyık’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ülke genelinde eş zamanlı “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” düzenlendi. Bu kapsamda Uşak’ta saatler 11.30’u gösterdiğinde bir çok okulda tatbikat başladı. Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulunda düzenlenen tatbikat ise Vali Funda Kocabıyık’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Vali Funda Kocabıyık’a programda Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl AFAD Müdürü Hüseyin Yıldırım eşlik etti. Program kapsamında sirenlerin çaldığı sırada masalara siper alan öğrenciler ikinci sirenin ardından sınıfları tahliye ederek okulun güvenli alanına çıktı.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, hiç istenmese de afetlerle her an karşı karşıya kalınabileceği ve hayatın doğal bir parçası olduğunu belirterek; “Bu bilinci oluşturmak amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılı ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Bir afet anında öğrencilerimizin sağlık ve güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, okul ve kurumlarımızın afet ve acil durumlara önceden hazırlıklı olmaları amacıyla 81 ilimizde eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatlar sayesinde öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın afet ve acil durumlara mümkün olan en donanımlı şekilde hazır olmalarını hedefliyoruz. İlimizdeki tatbikatı Millî Eğitim Müdürlüğümüz MEB AKUB ekibi ve AFAD iş birliği ile Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulumuzda gerçekleştiriyoruz. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında yıl boyunca 5 temel amaç ve 32 hedef doğrultusunda 54 bin 302 ulusal tatbikat planlanmıştır. Toplumun her kesimini kapsayacak şekilde planlanan bu tatbikatların bir afet ve acil duruma karşı vatandaşlarımızda önemli bir farkındalık düzeyi oluşturacağı muhakkaktır. İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarımız arasında imzalanan protokol gereği düzenlediğimiz bu tatbikatın öğrencilerimize ve Milli Eğitim çalışanlarımıza faydalı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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