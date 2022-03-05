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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi Start Up Konsorsiyum projesi işbirliği büyüyerek devam ediyor

İHA

Uşak Üniversitesi Start Up Konsorsiyum projesi işbirliği büyüyerek devam ediyor

Uşak Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Ankara Hacı Bayram Veli, Eskişehir Teknik, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Kayseri, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Samsun, Trabzon ve Ankara Bilim Üniversitelerinin ortaklığında kabul edilen Start Up Erasmus+ Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumunun ikinci dönem çalışmaları başladı.

Toplantı, proje ortaklarının Start Up Erasmus+ Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumunun ikinci dönem protokolüne imza atmasıyla başladı.İmza töreninin ardından Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tarhan bir konuşma yaptı. Tarhan, proje kapsamında ortak kurumlar tarafından yapılması planlanan çalışmalar, öngörülen ortaklar arası hareketlilik ve hibe dağıtımına ilişkin bilgi aktardı.

Toplantının açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2021 proje başvuru döneminde yeni kurulan üniversitelerin Erasmus ofislerinin kurumsal kapasitelerini, hareketlilik sayılarını, hibe miktarlarını arttırmak ve farklı üniversitelerin bir araya gelmesiyle oluşan sinerjiyle yeni projelere zemin hazırlamak amacıyla Start Up Konsorsiyum projesinin hibe almaya hak kazandığını aktardı. Prof. Dr. Savaş, “Bu projede 11 üniversite ile birlikte hareket ediyoruz. Bu projenin protokol toplantısını pandemi koşulları altında online gerçekleştirmek zorunda kalmıştık. Allah’a şükürler olsun ki o günleri büyük ölçüde atlattık ve siz değerli dostlarımızla tekrar bir araya gelebilme şerefine nail olabildik. 20212027 Yeni Erasmus döneminde de işbirliklerimizin büyüyerek devam etmesi amacıyla ilk projede yer alan üniversitelerimizle birlikte, Ankara Bilim, Ankara Hacı Bayram Veli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Kayseri, Samsun ve Trabzon Üniversitelerinin ekipleri de konsorsiyuma dâhil oldular. Toplamda 11 üniversitemizin oluşturduğu bu birlikteliğin, ilk dönem projesiyle başlayan ulusal ve uluslararası işbirliklerini, ikinci dönem projemizle de büyüterek devam ettirilmesini temenni ediyorum. Kurumlarımız adına atacağımız bu imzaların hayırlara vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum.” dedi.

Toplantıda ikinci dönem projesi hakkında bir sunum gerçekleştiren Uşak Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim Uz’un konuşmasının ardından, yeni dönemde yapılması planlanan hareketlilikler üzerine karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi. Toplantı, katılımcıların iyi dilek ve temennileriyle sona erdi.

Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, proje ortağı üniversitelerin temsilcilerine Bir Eylül Kampüsünü gezdirdi. Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uyulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden misafirler, DTS Tasarım Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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