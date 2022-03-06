Uşakspor lider önünde dağıldı

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UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Akhisarspor'u evinde 2-1 yenip Play-Off için umutlanan Uşakspor, İstanbul'da dağıldı.Lider Pendikspor'a konuk olan kırmızı-siyahlılar sahadan 4-0 mağlup ayrılarak üst sıralara tırmanamadı.

Teknik direktör Veli Özdemir, kötü bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Akhisarspor galibiyetinin ardından seri yakalamayı hedeflemiştik. Beklenmedik bir skor aldık. Play-Off hattıyla aramızda 3 puan fark var. Gerilerdeyiz ancak kalan maçlarımızda gerekeni yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Uşakspor hafta içi evinde 22'nci hafta erteleme maçında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-03-06 12:58:03



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