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8 Mart’ta yeryüzüne kadın eli değiyor Gedik Piliç, 8 Mart’ta 15 bin kızılçam tohumunu doğayla buluşturuyor

İHA

8 Mart’ta yeryüzüne kadın eli değiyor Gedik Piliç, 8 Mart’ta 15 bin kızılçam tohumunu doğayla buluşturuyor

– Kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir projeye daha imza atan Gedik Piliç, “8 Mart’ta yeryüzüne kadın eli değiyor” sloganıyla 15 bin kızılçam tohumunu doğayla buluşturuyor.

Kanatlı sektöründe birçok yeniliğe imza atarak öncü rol oynayan Gedik Piliç, bunun yanında Uşak, Ege Bölgesi ve Türkiye için yeni sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Gedik Piliç’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “8 Mart’ta yeryüzüne kadın eli değiyor” sloganıyla hazırladığı sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgiler veren Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, “Etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz iklim krizine karşı, Gedik Piliç olarak uyguladığımız sürdürebilirlik politikalarıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Küresel iklim krizine karşı inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim olan ecording ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle 8 Mart Kadınlar Günü’nü doğada ecoDrone ile anlamlı hale dönüştürüyoruz. Ağaçlandırılması gereken ve ulaşılması zor alanlara ecoDrone ile yine Anadolu kadınının ürettiği 15 bin kızılçam tohumunu doğaya bırakıyoruz. Dünyayı değiştirmek için önce kendimizden başlamamız gerektiğinin bilincinde olarak sürdürülebilirlilik politikalarımıza hız kesmeden, büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz. Kadınlarımız adına yeryüzünün ağaçlandırılmasına katkı sağlarken, iklim krizine karşı mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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