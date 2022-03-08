Uşakspor evinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde lider Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Uşakspor, yarın erteleme maçında Criptowaps Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Necati Selçuk'un görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Teknik direktör Veli Özdemir, Pendikspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "Play-Off yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yeniden üst sıraları zorlayacağız" dedi. Uşakspor grupta Play-Off hattının 3 puan gerisinde 33 puanla 12'nci sırada.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-03-08 11:39:16



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