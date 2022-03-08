Başkan Çakın, kadın taksiciyle Uşak'ı dolaştı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Uşak’ta hizmet veren tek kadın taksi şoförüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kadın taksici Sema Gökçeoğlu ile birlikte şehir turu atan Başkan Çakın; Uşak Belediyesi’nin kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.



Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte tek kadın taksi şoförü olan Sema Gökçeoğlu’na Köme Mahallesi’ndeki durağında sürpriz ziyarette bulundu. Durakta Sema Gökçeoğlu’na çiçek takdim eden Başkan Mehmet Çakın kadınların iş hayatında yaşadıkları zorlukları dinleyerek meslek yaşamının kazanımları hakkında konuştu. Sohbetin ardından Sema Gökçeoğlu’nun kullandığı taksiye binerek Belediye binasına gitmek için yola çıkan Çakın, hem şehir turu atarak Uşak Belediyesi’nin kadınlarla ilgili faaliyetlerinin merkezlerini gezdi hem de Sema Gökçeoğlu’ndan mesleğe nasıl başladığını dinledi. Aile boyu bu işi yaptıklarını ve eşi ile oğlunun da taksi kullandığını ifade eden Sema Gökçeoğlu; bir kadın olarak Uşak’ta tek olduğunu ve birçok müşterisinin kendisini görünce şaşırdığını söyledi. Uşak’ta özellikle son zamanlarda kadınların daha aktif bir şekilde çalışma hayatının içinde yer aldığını ifade eden Gökçeoğlu, Uşak Belediyesi’nin bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde kadınlarla ilgili faaliyetlerine şahit olduklarının altını çizdi. Özellikle her gün şehrin sokaklarında dolaştıkları için billboardlardan bu faaliyetleri takip etme şansı yakaladıklarını belirten Gökçeoğlu; kadınların meslek edinmesi ve üretebilmesi için verdikleri çabadan dolay Başkan Çakın’a teşekkürlerini sundu.



“Üreten kadını daima destekleyeceğiz”

Yolculuk sırasında Uşak Belediyesi Zümra Kadın Kooperatifi’nden bahseden Başkan Çakın; “Kadınlarımızın ürettikleri el emeklerini ve diğer ürünleri tüketiciyle doğrudan buluşturabilmesi bizim için çok önemli. Üreten kadın hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Bu anlamda Kadın Kooperatifimiz sayesinde kadınlarımızın ürünlerini sağlıklı koşullarda üretmesini sağlamakla birlikte bu ürünlerin tüketiciyle doğrudan ilk elden buluşmasına da destek olmuş olacağız. Çok yakında Zümra Kadın El Emeği Pazarı’mızı açarak üretici kadınlarımızın çalışma hayatının bir parçası olması için adımlarımızı atıyoruz” dedi.



Yolculuğun sonunda Uşak Belediyesi binasının önüne gelen taksiden inen Başkan Mehmet Çakın ve Sema Gökçeoğlu bu anlamlı günde bir arada olmaktan duydukları karşılıklı memnuniyeti ifade ettiler. Sema Gökçeoğlu, kendisine yapılan bu sürpriz ziyaret nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Çakın’a teşekkürlerini sundu. 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Uşak’taki tek kadın taksi şoförü ile attıkları şehir turunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çakın ise, Sema Hanıma bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi. Başkan Çakın, Uşak Belediyesi olarak tüm kadınların daima destekçisi olacaklarının altını çizdi.

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