UŞAK, (DHA)STAT: 1 Eylül (xx)
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Haydar Avcı (xx), Oğuz Ayüz (xx)
UŞAKSPOR: Umut (x) Sertan (x) (Dk. 56 Muhammed x), Mete (xx) (Dk. 68 Berkay Özer x), Emre Can (x), Berkay Samancı (xx) (Dk. 68 Mustafa Kemal x), İbrahim Şirin (xx), Enes (xx), Mehmet (x), Resul (xx), Yesin (xx), Noyan (x) (Dk. 80 Alperen)
CRIPTOWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (xxx) Selim (xx), Hakan (xxx), Ali (xxx), Emre (xx), Sefa (xx) (Dk. 90 Yunus Emre), Rıdvan (xx) (Dk. 64 Eyüp x), Eray (xxx), Aykut Emre (xx), Embiya (xxx) (Dk. 78 Tezcan x), Fatih (xxx) (Dk. 79 Oğuzhan x)
GOLLER: Dk. 27, Dk. 45 Embiya, Dk. 56 Eray (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Resul, Berkay Özer (Uşakspor), Tezcan (Zonguldak Kömürspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Pendikspor'a 4-0 yenilen Uşakspor evinde Criptowaps Zonguldak Kömürspor'a da 3-0 kaybederek düşme potasına yaklaştı. Konuk Zonguldak Kömürspor 27'nci dakikada Embiya ile 1-0 öne geçti. Karadeniz ekibi 45'inci dakikada bir kez daha Embiya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçta son sözü 56'ncı dakikada Eray söyledi. Uşakspor bu sonucun ardından 33 puanda kaldı, Zonguldak Kömürspor ise 32 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2022-03-09 16:03:10
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