Uşak’ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde şafak operasyonu düzenledi. 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 81 gram sentetik uyuşturucu, 56 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan H.A., K.D., M.A, A.D., ve yabancı uyruklu Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi serbest kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.